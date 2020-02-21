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Замминистра здравоохранения могут лишить докторской степени

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Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, сообщила председатель диссовета Ирина Сон, пишет «Интерфакс».

По ее словам, такое решение принято из-за большого количества заимствований в диссертации Краевого. Теперь решение диссовета должен подтвердить президиум Высшей аттестационной комиссии.

Краевой защитил докторскую диссертацию в 2012 г. по теме «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе». С 2013 г. занимает должность замминистра здравоохранения, до этого руководил департаментом здравоохранения РЖД.

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