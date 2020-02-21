Замминистра здравоохранения могут лишить докторской степени

Краевой защитил докторскую диссертацию в 2012 г. по теме «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе». С 2013 г. занимает должность замминистра здравоохранения, до этого руководил департаментом здравоохранения РЖД.