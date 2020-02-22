Грета Тунберг поддержала протестующих против смога в Красноярске

Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в социальных сетях, прокомментировала репост Тунберг пресс-служба мэра Красноярска Сергея Еремина. «Эта проблема, конечно, крайне тяжелая, она не решится по волшебству», – сказал представитель пресс-службы радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что в городе уже есть план по улучшению экологической обстановки. В соответствии с ним власти планируют замещать малоэффективные котельни: 75 из них уже закрыты. Также постепенно обновляется общественный транспорт, применяются «новые стандарты уборки с акцентом борьбы на пыль» и используются новые подходы в озеленении.