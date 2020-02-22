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Грета Тунберг поддержала протестующих против смога в Красноярске

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала протестующих против грязного воздуха в Красноярске. На свой странице в Twitter она сделала репост записи Сони Епифанцевой, которая опубликовала фотографии с пикета против «черного неба».

«Сегодня было солнечно в Москве, но не в Красноярске – небо там все еще "черное" из-за загрязнения воздуха. Никто не заслуживает жить в таком постапокалиптическом будущем», – написала Епифанцева.

Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в социальных сетях, прокомментировала репост Тунберг пресс-служба мэра Красноярска Сергея Еремина. «Эта проблема, конечно, крайне тяжелая, она не решится по волшебству», – сказал представитель пресс-службы радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что в городе уже есть план по улучшению экологической обстановки. В соответствии с ним власти планируют замещать малоэффективные котельни: 75 из них уже закрыты. Также постепенно обновляется общественный транспорт, применяются «новые стандарты уборки с акцентом борьбы на пыль» и используются новые подходы в озеленении.

На этой неделе в социальных сетях появились многочисленные фотографии и видеозаписи из Красноярска, на которых видно, что город окутан смогом. Местные жители просили экоактивистов и журналистов отреагировать на происходящее.

Ранее по теме: Глава Росприроднадзора приедет в Красноярск после жалоб на грязный воздух

За зиму в городе не менее шести раз вводили так называемый режим неблагоприятных метеоусловий, или режим «черного неба». Он вводится, когда в Красноярске стоит безветренная погода и выбросы с предприятий, автомобильные выхлопы не рассеиваются, а образуют смог над городом. 25 февраля в Красноярске состоится совещание по проблеме с участием руководителя Росприроднадзора.

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