Глава Росприроднадзора приедет в Красноярск после жалоб на грязный воздух
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 25 февраля посетит Красноярск, чтобы обсудить с местными властями меры по улучшению экологической ситуации. Об этом сообщается на сайте ведомства. Поводом для рабочей поездки стали жалобы местных жителей на грязный воздух. Красноярцы на протяжении последних недель выкладывают в социальных сетях видео и фотографии, на которых видно, что город окутан смогом.
На проблему обратил внимание лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он опубликовал в Instagram стихотворение, в котором возмутился тем, что СМИ не освещают сложившуюся в Красноярске ситуацию. «Я чего-то не пойму, тема всем неинтересна? Красноярск стоит в дыму <...> В новостях молчат. Ни строчки. Ни пол-строчки, даже мема. Типо эти заморочки чисто местная проблема», – написал Шнуров.
В Красноярске с начала зимы шесть раз вводился так называемый режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим «черного неба». Последний раз – 14 февраля, тогда он действовал трое суток. Под неблагоприятными метеоусловиями в Красноярске чаще всего понимается отсутствие ветра. Из-за географического положения и рельефа города в безветренную погоду выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют смог.
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Репостните эту штуку, отметьте в комментариях Грету (tag @gretathunberg in comments), скиньте ей в директ (send her), пожалуйста. Много раз утверждался во мнении, что российская власть побаивается только публичности. Поэтому какая-либо мировая огласка могла сыграть невероятно важную роль. Спасибо. An open letter to Greta Thunberg. Hi, Greta. I am citizen of Krasnoyarsk. I write you from one of the most polluted city in Russia. Yesterday we spearheaded the top of the most polluted cities in the world equally Dhaka, Mumbai and Beijing. I can’t name myself your supporter. I can’t name myself your sympathizer. I don’t share lots of your views and positions. I don’t think your way about lots of things. But today I have to beg your help. It isn’t my personal call for your help. It is the common plea of every citizen of Krasnoyarsk. Nowadays we have cases whem babies are born already with cancer. Can you imagine it? It is not only unbelievable. It is unacceptable. The growth of cancer morbidity is 14% per year. Government machine can understand nothing besides violence and foreign attention. We are not radicals. We are not extremists. We are only people of Krasnoyarsk, so we can’t use violence. Also, we can’t hope that our voices could be heard by Russian statesmen and politicians. Of course, government reacts for protests of citizens of Krasnoyarsk. Government tries to hush up the problem, to trick the protest, no more. Government doesn’t intendt to solve the root of the problem. So last way for us is to search help abroad. We hope for your help. It could be only media attention. You may know, it would help us. #ecologia #ecologiaprofunda #eco #ecofriendly #ecology #ecologico #ecolog #co2 #co2 #saverussianpeopl #greta #thunberg #saveourplanet #savetheplanet #savetheplanet #savenature #nature #черноенебо #красноярск #экология #эко #спаси_байкал #спасемпланету #земля #смерть #saveus #gretathunberg #savebaikal #savekrasnoyarsk #россия #зачистоенебо #ecoactivism
В такие дни красноярским предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, но не все выполняют это требование. Как сообщило региональное министерство экологии 17 февраля, 67 предприятий не отчитались о снижении выбросов во время действия последнего режима «черного неба». В результате в городе был зафиксирован 231 случай превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ – диоксида азота, оксида углерода, сероводорода, взвешенных частиц. Предприятия будут привлечены к административной ответственности, отметило министерство.