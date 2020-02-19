В Красноярске с начала зимы шесть раз вводился так называемый режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим «черного неба». Последний раз – 14 февраля, тогда он действовал трое суток. Под неблагоприятными метеоусловиями в Красноярске чаще всего понимается отсутствие ветра. Из-за географического положения и рельефа города в безветренную погоду выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют смог.