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Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. Если этого не сделать, регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Усольехимпром», который был признан банкротом в 2017 г., – это огромное химически опасное предприятие, которое сейчас находится в полуразрушенном состоянии, рассказала Радионова. По ее словам, она недавно посетила этот объект и обнаружила там огромное количество ртутьсодержащих остатков. «В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там – никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы», – рассказала Радионова.

Руководитель Росприроднадзора отметила, что рядом с предприятием протекает Ангара, и если скважину на заводе прорвет, то река будет загрязнена. «Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль"», – считает Радионова.

Росприроднадзор уже обратился в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации этого опасного предприятия, сообщила она. Радионова добавила, что это не единственный такой объект в России – их много, например Коркинский угольный разрез.

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