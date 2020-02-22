Против тренера биатлониста Логинова завели дело из-за поддельной аккредитации
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с использованием личным тренером биатлониста Александра Логинова, Александром Касперовичем, поддельной аккредитации на чемпионате мира в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление IBU.
Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски. Назывались разные причины следственных действий. По одной из версий, полицейские заинтересовались аккредитацией Касперовича. По другой – IBU заподозрил Логинова в повторном нарушении антидопинговых правил.
Чемпионат мира по биатлону проходит в Антхольце. Логинов завоевал на нем золотую и бронзовую медали. Ранее спортсмен по решению IBU уже был наказан за употребление допинга: он был дисквалифицирован на два года – с ноября 2014 по ноябрь 2016 г.
Посольство России в Италии запросило разъяснения ситуации в аппарате итальянского премьера и в министерстве иностранных дел страны, а также направило официальную ноту в местные правоохранительные органы. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Faceboоk.
Олимпийский комитет России опубликовал официальное заявление, в котором выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Организация запросила разъяснения у Союза биатлонистов России, IBU и Национального олимпийского комитета Италии. Министерство спорта в связи с событиями напомнило о необходимости соблюдать принцип презумпции невиновности в случае предъявления обвинений кому-либо из российской сборной.