Против тренера биатлониста Логинова завели дело из-за поддельной аккредитации

Чемпионат мира по биатлону проходит в Антхольце. Логинов завоевал на нем золотую и бронзовую медали. Ранее спортсмен по решению IBU уже был наказан за употребление допинга: он был дисквалифицирован на два года – с ноября 2014 по ноябрь 2016 г.