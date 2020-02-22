Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов
Итальянские полицейские провели обыски в номерах отеля, где разместилась сборная России по биатлону. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал председатель Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
По его словам, обыски проводились по запросу Международного союза биатлонистов (IBU). Причиной стало то, что личный тренер одного из участников сборной — биатлониста Александра Логинова — Александр Касперович приехал на чемпионат не по своей аккредитации.