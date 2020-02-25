МОК допустил отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил о возможной отмене Олимпиады-2020 в Токио, передает AP. Организаторы Олимпийских игр должны до конца мая проверить, находится ли ситуация с коронавирусом нового типа под контролем. По словам Паунда, есть еще три месяца (до 24 июля 2020 г.), чтобы решить судьбу игр в Токио. Организаторы должны повысить уровень безопасности, снизить риски заражения коронавирусом. Принятие решения о проведении игр также будет зависеть от консультаций со Всемирной организацией здравоохранения (ВТО).
Паунд призвал спортсменов продолжать тренировки. На участие в Олимпиаде в Токио рассчитывают 11 000 человек, еще 4400 человек готовятся к Паралимпийскии играм, которые начнутся 25 августа, уточнил он. «Пока все указывает на то, что Олимпиада в Токио будет, все идет как обычно. Сосредоточьтесь на своем виде спорта и будьте уверены, что МОК не отправит вас на соревнования в условиях пандемии», – сказал он.
Паунд напомнил, что в 1940 г. Олимпиада также должна была пройти в Токио, но из-за войны Японии с Китаем и Второй мировой войны она была отменена. По его словам, перенос игр в другой город маловероятен. «В мире мало мест, где можно было бы за короткое время подготовить все к проведению Олимпиады», – пояснил Паунд.
Ранее кандидат в мэры Лондона Шон Бэйли предложил британскую столицу в качестве альтернативной площадки для проведения Олимпиады. Токийский губернатор Юрико Койке назвал это предложение неуместным и заявил о попытке использования коронавируса инструментом политической кампании. Согласно официальным данным, Япония потратит $12,6 млрд на организацию игр, напоминает АР. Однако ранее национальная ревизионная комиссия заявила, что Олимпиада обойдется стране вдвое дороже этой суммы.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Кроме Китая случаи заболевания зарегистрированы в 32 странах. По оценке SCMP, общее количество заболевших по всему миру превысило 80 000 человек, из них умерло 2700 человек.