МОК допустил отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Паунд призвал спортсменов продолжать тренировки. На участие в Олимпиаде в Токио рассчитывают 11 000 человек, еще 4400 человек готовятся к Паралимпийскии играм, которые начнутся 25 августа, уточнил он. «Пока все указывает на то, что Олимпиада в Токио будет, все идет как обычно. Сосредоточьтесь на своем виде спорта и будьте уверены, что МОК не отправит вас на соревнования в условиях пандемии», – сказал он.