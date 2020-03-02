Чиновник правительства Ломбардии заразился коронавирусом

Ломбардия – административный регион на севере Италии, ставший в конце февраля крупнейшим очагом распространения COVID-19 в Европе. К 1 марта число случаев заражения в стране достигло 1577, сообщает департамент гражданской защиты Италии. Наихудшая эпидемиологическая ситуация наблюдается именно в Ломбардии: департамент отмечает, что 984 жителя Ломбардии переносят коронавирус или контактировали с его переносчиками. Вспышка коронавируса побудила транспортные компании из США и Австрии ограничить поездки в Милан. Достопримечательности города – Миланский собор и театр Ла Скала – закрыты для посетителей.