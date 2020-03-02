Чиновник правительства Ломбардии заразился коронавирусом
У Алессандро Матицонни, советника по устойчивому развитию регионального совета Ломбарии, обнаружен коронавирус, передает итальянское агенство ANSA заявление президента Ломбарии Аттилио Фонтана. Все региональные парламентарии в Ломбардии будут проверены на COVID-19, заявил глава региона.
Ломбардия – административный регион на севере Италии, ставший в конце февраля крупнейшим очагом распространения COVID-19 в Европе. К 1 марта число случаев заражения в стране достигло 1577, сообщает департамент гражданской защиты Италии. Наихудшая эпидемиологическая ситуация наблюдается именно в Ломбардии: департамент отмечает, что 984 жителя Ломбардии переносят коронавирус или контактировали с его переносчиками. Вспышка коронавируса побудила транспортные компании из США и Австрии ограничить поездки в Милан. Достопримечательности города – Миланский собор и театр Ла Скала – закрыты для посетителей.
Вспышка коронавируса нового типа началась в Китае в конце декабря. На сегодняшний день случаи заражения вирусом зафиксированы в 32 странах. Сегодня утром в Иране от COVID-19 умер член Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади. Коронавирусом в Иране заражены и другие высокопоставленные чиновники: вице-президент, замминистра здравоохранения и два члена парламента.