В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса

Вспышка коронавируса нового типа (Covid-2019) началась в Китае в конце декабря. На сегодняшний день случаи заражения вирусом зафиксированы в 32 странах. Наибольшее распространение помимо Ирана вирус получил в Южной Кореи и Италии. В Южной Кореи за последние сутки число заболевших выросло до 3736 человек, число погибших — до 20 человек. В Италии число заразившихся достигло 1694 человек, число погибших увеличилось до 34 человек.