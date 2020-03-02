В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса
В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.
Чиновник скончался утром 2 марта в больнице «Масихе Данешвари» в Тегеране, куда госпитализированы большинство заразившихся коронавирусом иранцев.
Мирмихаммади родился в 1948 г. в городе Кум, был членом парламента Ирана шестого и седьмого созыва. Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи назначил его членом Совета целесообразности в августе 2017 г. Ранее в Иране от коронавируса умер бывший посол страны в Ватикане Хади Хосрошахи.
По последним данным Минздрава Ирана, в стране от коронавируса скончались 54 человека, число заболевших достигло 978 человек. Среди инфицированных — вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария. «За последние 24 часа было зарегистрировано 385 новых случаев заражения», — передает Reuters слова представителя иранского минздрава Киануша Джаханпура.
Вспышка коронавируса нового типа (Covid-2019) началась в Китае в конце декабря. На сегодняшний день случаи заражения вирусом зафиксированы в 32 странах. Наибольшее распространение помимо Ирана вирус получил в Южной Кореи и Италии. В Южной Кореи за последние сутки число заболевших выросло до 3736 человек, число погибших — до 20 человек. В Италии число заразившихся достигло 1694 человек, число погибших увеличилось до 34 человек.