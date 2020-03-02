Минпросвещения назвало стоимость продуктов для обеда младшеклассника
В России минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для учеников младших классов составляет 44 руб., в среднем по стране – 60,5 руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление замминистра просвещения Андрея Николаева. «Разброс такой... От 44 с небольшим рублей в Самарской области до 160 руб. в Чукотском автономном округе», – сказал Николаев. По его словам, стоимость питания рассчитывается на основании данных федерального статистического наблюдения. Для каждого региона она индивидуальна. В эту стоимость не входят услуги персонала столовых, добавил Николаев.
Стоимость обеда обсуждалась на заседании парламентариев, рассматривающих внесенные правительством поправки в федеральный бюджет на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Одна из поправок предусматривает выделение из бюджета денег на организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании для школьников с 1-го по 4-й класс. Согласно закону ученики начальных классов должны получать бесплатное горячее питание не менее одного раза день. Деньги на организацию питания будут выделяться из федерального и местных бюджетов, регионы смогут получать субсидии на софинансирование. Вводить бесплатное питание будут поэтапно с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.