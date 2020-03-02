Минпросвещения назвало стоимость продуктов для обеда младшеклассника

В России минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для учеников младших классов составляет 44 руб., в среднем по стране – 60,5 руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление замминистра просвещения Андрея Николаева. «Разброс такой... От 44 с небольшим рублей в Самарской области до 160 руб. в Чукотском автономном округе», – сказал Николаев. По его словам, стоимость питания рассчитывается на основании данных федерального статистического наблюдения. Для каждого региона она индивидуальна. В эту стоимость не входят услуги персонала столовых, добавил Николаев.