Власти Москвы в срочном порядке закупают маски на 200 млн рублей

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухане. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ей статус эпидемии с многочисленными очагами. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 80 000 человек, более 3000 человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием. За пределами Китая наибольшее число случаев заболевания (свыше 10 000 заразившихся и более 160 скончавшихся, по данным на 4 марта) зарегистрировано в Южной Корее, Иране и Италии. Вирус был обнаружен у граждан более 70 стран, в том числе и у россиян.