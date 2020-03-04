Власти Москвы в срочном порядке закупают маски на 200 млн рублей
Власти Москвы заключили контракт на закупку медицинских масок на 200 млн руб., информация о договоре размещена на портале госзакупок. Первым на это обратило издание «МБХ-Медиа». Покупателем выступил Центр лекарственного обеспечения (ЦЛО) департамента здравоохранения Москвы, поставщиком – ООО «Компания Инновационных Технологий» (КИТ).
Договор был заключен 28 февраля. Согласно информации госзакупки, КИТ должна поставить маски 18 типов до 31 мая. Закупка осуществляется у единственного поставщика в срочном порядке для предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
ООО «КИТ», зарегистрированное во Владимирской области, было основано Павлом Спичаковым в 2010 г. Компания производит медицинские изделия. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. ее выручка составила 121,4 млн руб., чистая прибыль – 8,7 млн руб.
Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухане. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ей статус эпидемии с многочисленными очагами. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 80 000 человек, более 3000 человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием. За пределами Китая наибольшее число случаев заболевания (свыше 10 000 заразившихся и более 160 скончавшихся, по данным на 4 марта) зарегистрировано в Южной Корее, Иране и Италии. Вирус был обнаружен у граждан более 70 стран, в том числе и у россиян.