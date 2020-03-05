В России выявили коронавирус у гражданина Италии

Иностранец стал вторым человеком, госпитализированным с COVID-19 на территории России, который заболел после поездки в Италию. 2 марта заболевание было выявлено у россиянина, вернувшегося из Италии. Эпидемиологическое расследование показало, что тот заболел 21 февраля во время отдыха. Еще три россиянина заразились коронавирусом, находясь на круизном лайнере Diamond Princess. Несмотря на то что они находятся на излечении в Казани, статистически их случаи относятся к Японии, сообщили в оперативном штабе.