В России выявили коронавирус у гражданина Италии
Гражданин Италии стал очередным пациентом, у которого на территории России обнаружили коронавирус, передает «Интерфакс» заявление оперативного штабе по контролю за инфекцией. Пациент прибыл в Россию 29 февраля, а 2 марта обратился к врачам с симптомами ОРВИ. В штабе отметили, что заболевание у пациента протекает в легкой форме, а люди из круга общения больного находятся под медицинским наблюдением.
Иностранец стал вторым человеком, госпитализированным с COVID-19 на территории России, который заболел после поездки в Италию. 2 марта заболевание было выявлено у россиянина, вернувшегося из Италии. Эпидемиологическое расследование показало, что тот заболел 21 февраля во время отдыха. Еще три россиянина заразились коронавирусом, находясь на круизном лайнере Diamond Princess. Несмотря на то что они находятся на излечении в Казани, статистически их случаи относятся к Японии, сообщили в оперативном штабе.
Коронавирус нового типа был впервые обнаружен в Китае в конце 2019 г. В Европе очагом распространения инфекции стали северные регионы Италии. К 4 марта в Италии было зафиксировано 2706 случаев заболевания и 107 летальных исходов, сообщает департамент гражданской защиты страны. Всемирная организация здравоохранения сообщает о более чем 80 000 зафиксированных случаев и 2984 смертях от COVID-19.