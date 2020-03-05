В Иране из-за коронавируса закроют все школы и университеты

С 20 марта в Иране отмечают Новый год. После – новогодние каникулы. Ранее минздрав Ирана уже объявлял о закрытии всех школ в стране. Ограничения вводились с 29 февраля по 3 марта. О первых случаях заражения коронавирусом в Иране стало известно 19 февраля. Среди заболевших – заместитель министра здравоохранения и медицинского образования страны Ирадж Харирчи. По данным на 5 марта, в стране зарегистрирован 591 новый случай коронавируса и 15 новых смертей, общее число заболевших составляет 3513, 107 скончались.