Адвокат фигуранта дела Голунова сообщил об обысках в УВД по ЗАО Москвы
Сотрудники Следственного комитета и Управления собственной безопасности ГУ МВД Москвы проводят обыски в УВД по Западному административному округу столицы по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил ТАСС адвокат бывшего полицейского Игоря Ляховца Алексей Коврижкин. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что обыски прошли в отделе наркоконтроля, в том числе в кабинетах бывших сотрудников, арестованных по делу Голунова, – Романа Феофанова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева, Дениса Коновалова и Игоря Ляховца.
Ранее один из фигурантов дела Голунова – Денис Коновалов дал признательные показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца. По словам Коновалова, именно Ляховец дал указания подбросить Голунову наркотики. Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец такие обвинения со стороны Коновалова опровергает и вину не признает. 26 февраля Коновалова отпустили из СИЗО под домашний арест.
30 января суд арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, им вменяются фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, превышение полномочий и оборот наркотиков. По версии следствия, в июне прошлого года они приобрели и подложили журналисту «Медузы» Ивану Голунову наркотики. Голунова затем задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Через несколько дней на фоне широкой общественной кампании в поддержку журналиста обвинения были сняты.