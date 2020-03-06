Адвокат фигуранта дела Голунова сообщил об обысках в УВД по ЗАО Москвы

30 января суд арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, им вменяются фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, превышение полномочий и оборот наркотиков. По версии следствия, в июне прошлого года они приобрели и подложили журналисту «Медузы» Ивану Голунову наркотики. Голунова затем задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Через несколько дней на фоне широкой общественной кампании в поддержку журналиста обвинения были сняты.