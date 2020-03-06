NYT: ВОЗ обсудила проведение Олимпиады-2020 без зрителей

Официальный представитель ВОЗ Тарик Джасаревич отказался от комментариев, сославшись на приватность состоявшейся телефонной конференции, отмечает NYT. Он подчеркнул, что роль ВОЗ заключается не в том, чтобы отменять или разрешать проведение спортивных мероприятий, а в том, чтобы давать «рациональные и научно обоснованные рекомендации по общественному здоровью». Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что в ходе двухдневного заседания исполкома в Лозанне 3–4 марта никто не говорил об отмене или переносе Олимпийских игр в Токио. Бах добавил, что МОК в этом вопросе последует рекомендациям ВОЗ.