Футбольные и хоккейные клубы Москвы приостановили продажу билетов из-за коронавируса
Футбольный клуб ЦСКА приостановил продажу билетов на домашние матчи с «Уфой» (15 марта) и «Зенитом» (22 марта) из-за указа мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении посещения спортивных мероприятий. По этой же причине московские хоккейные клубы ЦСКА и «Спартак» приостановили продажу билетов на матчи плей-офф Кубка Гагарина.
Хоккейный ЦСКА призывает болельщиков не волноваться из-за приостановки реализации билетов на матчи второго раунда плей-офф. «Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды», – говорится в сообщении на сайте клуба.
На сайте хоккейного «Спартака» приостановлена продажа билетов на 6-ю игру плей-офф Кубка Гагарина против московского «Динамо» 12 марта. При этом официально о приостановке и возврате уже купленных билетов («ЦСКА арена» вмещает 12 000 человек и билеты продавались в течение двух дней) объявлено пока не было.
Сейчас нельзя приобрести билеты и на футбольный матч «Спартака» с «Уфой» 5 апреля на московском стадионе «Открытие арена» (вместимость – около 45 000 зрителей). Официального объявления о приостановке продажи билетов пока тоже не было.
Футбольный клуб «Динамо» пока не объявлял о приостановке продаж билетов. 5 апреля клуб должен принять ЦСКА на «ВТБ арене», которая вмещает до 25 000 человек.
10 марта Собянин подписал указ об ограничении проведения в столице массовых мероприятий до 10 апреля. Согласно документу, до этого времени запрещаются все мероприятия с числом участников более 5000 человек.