Футбольные и хоккейные клубы Москвы приостановили продажу билетов из-за коронавируса

На сайте хоккейного «Спартака» приостановлена продажа билетов на 6-ю игру плей-офф Кубка Гагарина против московского «Динамо» 12 марта. При этом официально о приостановке и возврате уже купленных билетов («ЦСКА арена» вмещает 12 000 человек и билеты продавались в течение двух дней) объявлено пока не было.