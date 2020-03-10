Собянин запретил массовые мероприятия в Москве

Вспышка коронавируса нового типа, получившего позже название COVID-2019, впервые была зафиксирована в конце декабря в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение вируса эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По данным на 10 марта, в мире число заразившихся превысило 110 000 человек. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Китае (свыше 80 000), Италии (более 9100), Южной Корее (более 7500) и Иране (более 7100). В России за последние двое суток число заболевших увеличилось до 20 человек. Девять случаев выявлено в Москве, три в Липецке, два в Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Еще троих заразившихся россиян эвакуировали с лайнера в Японии в Казань.