Собянин запретил массовые мероприятия в Москве
В Москве до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса запрещены массовые мероприятия численностью более 5000 участников. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина.
Придется отменить фестиваль «Крымская весна» (проведение было запланировано на 14–22 марта), включая празднование годовщины присоединения Крыма на ул. Тверской, запланированное на 15 марта, уточняет в своем блоге Собянин. Ограничения вводятся для защиты здоровья людей, пояснил мэр. По его словам, в мире ситуация с распространением коронавируса нового типа постепенно осложняется. В качестве примера он привел развитие событий в Италии, Германии и других европейских странах.
В Москве каждые выходные проводятся футбольные матчи российского чемпионата по футболу, а также матчи плей-офф хоккейного Кубка Гагарина. Все площадки и стадионы вмещают намного более 5000 человек. В блоге Собянина отмечается, что посещение матчей также будет ограничено: на мероприятия будут пускать не более 5000 участников и болельщиков.
Ранее во вторник, 10 марта, Собянин сообщил о строительстве в новой Москве мобильной инфекционной больницы. Больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций и оснащена современным медицинским оборудованием, обещал мэр. По его словам, она будет расположена в поселении Вороновское, недалеко от деревни Голохвастово. В этом районе нет крупных жилых комплексов. Ближайшие жилые дома будут находиться в 250 м от будущей больницы, что более чем вдвое превышает радиус требуемой санитарной зоны. Новая больница, помимо стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы № 1, станет третьей по счету, в которой будут получать лечение заболевшие коронавирусом или находиться на карантине контактировавшие с ними лица.
Вспышка коронавируса нового типа, получившего позже название COVID-2019, впервые была зафиксирована в конце декабря в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение вируса эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По данным на 10 марта, в мире число заразившихся превысило 110 000 человек. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Китае (свыше 80 000), Италии (более 9100), Южной Корее (более 7500) и Иране (более 7100). В России за последние двое суток число заболевших увеличилось до 20 человек. Девять случаев выявлено в Москве, три в Липецке, два в Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Еще троих заразившихся россиян эвакуировали с лайнера в Японии в Казань.
В начале марта московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Сценарий «А» предусматривает отмену всех спортивных, культурных, научных и общественных мероприятий в Москве, говорили «Ведомостям» источники. Введение ЧС в столице маловероятно, отмечал источник, близкий к одному из федеральных министерств. Источник «Ведомостей», близкий к мэрии, утверждал, что план еще не принят и должен пройти согласование в федеральных органах власти.