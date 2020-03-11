Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

По ее словам, усилия должны быть направлены на то, чтобы не перегружать систему здравоохранения «за счет замедления распространения вируса». «Главное — выиграть время»,- подчеркнула она, добавив, что «Берлин сделает все, что необходимое для сдерживания вируса в Германии».