Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения страны может быть заражено коронавирусом, если страны Европы не предпримут меры по борьбе с эпидемией, пишет Reuters.
По ее словам, усилия должны быть направлены на то, чтобы не перегружать систему здравоохранения «за счет замедления распространения вируса». «Главное — выиграть время»,- подчеркнула она, добавив, что «Берлин сделает все, что необходимое для сдерживания вируса в Германии».
В Германии, по данным на 10 марта, зарегистрировано более 1,500 случаев коронавируса, трое заболевших скончались. В мире болезнь обнаружена у более 113,000 человек, 4012 из них погибли.