Чемпионаты мира по фигурному катанию и бенди перенесли из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире. Случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах, всего их более 118 000, 4291 случай закончился летальным исходом. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (почти 81 000), Италии (более 8500), Иране (более 9000) и Южной Корее (более 7500). Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. В России зарегистрировано 28 случаев болезни, в том числе 25 случаев у граждан России, трое выписаны.