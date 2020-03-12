Чемпионаты мира по фигурному катанию и бенди перенесли из-за коронавируса
Международный союз конькобежцев (ISU) отменил чемпионат мира по фигурному катанию, который должен были пройти с 16 по 22 марта в Канаде. Международная федерация бенди (FIB) перенесла на октябрь чемпионат мира группы А, который планировался с 29 марта по 5 апреля в Иркутске. Об этом объявили обе международные спортивные организации.
В заявлении ISU говорится, что чемпионат мира по фигурному катанию может быть перенесен на более поздние сроки, но не ранее октября 2020 г. Дату перенесенного турнира в союзе обещали определить «в течение ближайших недель». В ISU отметили, что отмена чемпионата связана с позицией властей провинции Квебек, которые пытаются не допустить распространения короновирусной инфекции COVID-19.
Президент FIB Борис Скрынник объяснил решение о переносе чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске на октябрь опасениями национальных сборных из-за угрозы коронавируса. «С этим решением мы сможем провести хороший и справедливый турнир чемпионата мира в Иркутске, с лучшими условиями и со всеми лучшими командами», — отметил он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире. Случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах, всего их более 118 000, 4291 случай закончился летальным исходом. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (почти 81 000), Италии (более 8500), Иране (более 9000) и Южной Корее (более 7500). Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. В России зарегистрировано 28 случаев болезни, в том числе 25 случаев у граждан России, трое выписаны.