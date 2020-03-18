Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок. В поручении говорится также о создании условий для выпуска средств индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты и др.) в организациях, подведомственных Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки, Росгвардии. К их изготовлению привлекут студентов, учащихся средних специальных учебных заведений, военнослужащих.
С начала марта в торговых сетях отмечается ажиотажный спрос на медицинские маски и антисептики. Рост спроса связан с рекомендациями российских властей соблюдать усиленные меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса и уделять особое внимание правилам гигиены. В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством 17 марта вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, 104 случая – завозные, а 10 – контактные, причем от тех, кто вернулся из-за рубежа. Вице-премьер добавила, что из 114 заболевших пять уже выздоровели, а 109 находятся в стационаре и переносят заболевание в легкой форме. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 началась с вспышки заболевания в Китае в конце прошлого года.