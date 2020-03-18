Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

По ее словам, 104 случая – завозные, а 10 – контактные, причем от тех, кто вернулся из-за рубежа. Вице-премьер добавила, что из 114 заболевших пять уже выздоровели, а 109 находятся в стационаре и переносят заболевание в легкой форме. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 началась с вспышки заболевания в Китае в конце прошлого года.