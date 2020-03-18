Собянин попросил работодателей перевести сотрудников на удаленную работу

Десятки московских компаний уже перевели своих работников на дистанционный формат работы, отмечает Собянин. Мэр напоминает, что сейчас в Москве запрещено проведение любых массовых мероприятий на улице и мероприятий в помещениях с числом участников более 50 человек. С 17 марта в столице действует режим свободного посе­щения госучреждений дополнительного образования и спортивных школ, а с 21 марта занятия в школах будут прекращены. В рамках борьбы с распространением коронавируса московские власти также требуют от прибывших из европейских стран, США, Великобритании, Украины и Белоруссии находиться дома на карантине в течение 14 дней.