Собянин попросил работодателей перевести сотрудников на удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил всех работодателей столицы перевести часть своих сотрудников на работу из дома ради замедления распространения коронавируса. «Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на «удаленку» 15-30% офисных работников», — говорится в обращении мэра, опубликованном на его личном сайте.
Под удаленной работой понимается выполнение трудовых обязанностей с выплатой зарплаты, поясняет Собянин и просит «не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет». По словам мэра, в переходе на работу из дома особо нуждаются женщины, дети которых не будут ходить в школу в ближайшие недели.
Десятки московских компаний уже перевели своих работников на дистанционный формат работы, отмечает Собянин. Мэр напоминает, что сейчас в Москве запрещено проведение любых массовых мероприятий на улице и мероприятий в помещениях с числом участников более 50 человек. С 17 марта в столице действует режим свободного посещения госучреждений дополнительного образования и спортивных школ, а с 21 марта занятия в школах будут прекращены. В рамках борьбы с распространением коронавируса московские власти также требуют от прибывших из европейских стран, США, Великобритании, Украины и Белоруссии находиться дома на карантине в течение 14 дней.
В России к 18 марта выявлено 114 заболевших коронавирусом, из них 111 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (57) зарегистрировано в Москве.