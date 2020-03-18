Путин освободил от должности замглавы ФСИН Максименко

В ноябре 2019 г. Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва» объявил, что пресс-служба ведомства станет отвечать только на письменные запросы. Он обосновал это тем, что, комментируя некоторые поступки сотрудников ФСИН, ему «со стыда хочется под землю провалиться», а «бумага <...> все стерпит».