Путин освободил от должности замглавы ФСИН Максименко
Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности указом президента Владимира Путина, сообщает ведомство.
В ноябре 2019 г. Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва» объявил, что пресс-служба ведомства станет отвечать только на письменные запросы. Он обосновал это тем, что, комментируя некоторые поступки сотрудников ФСИН, ему «со стыда хочется под землю провалиться», а «бумага <...> все стерпит».
Спустя несколько дней источники Daily Storm и РБК сообщили, что Максименко подал заявление об отставке. Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников отмечал «Интерфаксу», что руководство ФСИН еще не приняло окончательного решения. В последнее время Максименко отвечал за хозяйственное направление работы ФСИН, вопросы строительства, реконструкции и ремонта, указано в сообщении о его отставке.