Коронавирусом заразились конгрессмен в США и спикер сената Бразилии
По словам представителей офиса, Диас-Баларт с 13 марта перешел на режим самоизоляции. Он опасался за здоровье своей жены, которая уязвима для вируса по медицинским показаниям. В последний уик-энд у конгрессмена поднялась температура. Анализы дали позитивный результат на коронавирус, отметили в офисе заболевшего. Диас-Баларт в своем Twitter призвал всех следовать советам санитарных врачей, стараться не заразиться и собственными действиями препятствовать распространению COVID-19. Ранее 14 членов конгресса отправились на домашний карантин из-за контактов с заразившимися.
Два случая заражения коронавирусом отмечено и в сенате Бразилии. Здесь сначала заразился во время поездки в США председатель комитета по международным отношениям и национальной обороне Нельсиньо Трад, а в среду верхняя палата парламента сообщила о коронавирусе у председателя сената Бразилии Дави Алколумбре. В российском парламенте на минувшей неделе на карантин должен был отправиться после поездки во Францию депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов, сам он заявил об отсутствии признаков заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 пандемией. В мире заражены более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек умерли от болезни. В США с 13 марта действует режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции. Коронавирусом заразились около 8 тысяч американцев, умерли более 120. Случаи заболевания COVID-19 выявлены во всех штатах. В России заразились 147 человек из двух десятков регионов.