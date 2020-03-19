Коронавирусом заразились конгрессмен в США и спикер сената Бразилии

Два случая заражения коронавирусом отмечено и в сенате Бразилии. Здесь сначала заразился во время поездки в США председатель комитета по международным отношениям и национальной обороне Нельсиньо Трад, а в среду верхняя палата парламента сообщила о коронавирусе у председателя сената Бразилии Дави Алколумбре. В российском парламенте на минувшей неделе на карантин должен был отправиться после поездки во Францию депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов, сам он заявил об отсутствии признаков заболевания.