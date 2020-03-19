В Казахстане госпитализировали заболевшего из-за коронавируса россиянина

Ранее сообщалось о случаях заболевания россиян в Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах. В России, по официальным данным, 147 человек заразились коронавирусом. Среди них — 144 россиянина, два гражданина Китая и итальянец. Все иностранцы выздоровели и выписаны из больниц после лечения. Пандемией коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 охвачено 160 стран мира. Ей заболели свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч человек умерли от болезни.