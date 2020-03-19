В Казахстане госпитализировали заболевшего из-за коронавируса россиянина
В Казахстане госпитализировали заболевшего коронавирусной инфекцией россиянина. Он прибыл в страну из Москвы, передает Today.kz. со ссылкой на министра здравоохранения Диаса Ахметшарипа.
По его словам, состояние заболевшего удовлетворительное, он находится в больнице. Россиянин 1979 года рождения приехал в Казахстан 15 марта. Всего в республике зарегистрировано 37 случаев заражения коронавирусом, 18 — в Нурсултане, 19 — в Алма-Ате. В обоих городах планируется с 19 марта ввести карантинные ограничения. Они коснутся работы транспорта, перемещений граждан, работы торговых центров и магазинов, кроме продовольственных.
16 марта в Казахстане ввели чрезвычайное положение сроком до 15 апреля. Здесь запретили массовые мероприятия, усилили охрану общественного порядка и ограничили въезд в страну. Прекращен пропуск граждан через границу с Россией и Киргизией, отменены полеты «Аэрофлота» в семь городов республики.
Ранее сообщалось о случаях заболевания россиян в Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах. В России, по официальным данным, 147 человек заразились коронавирусом. Среди них — 144 россиянина, два гражданина Китая и итальянец. Все иностранцы выздоровели и выписаны из больниц после лечения. Пандемией коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 охвачено 160 стран мира. Ей заболели свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч человек умерли от болезни.