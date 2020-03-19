В Китае впервые с начала эпидемии коронавируса число заражений упало до нуля

По мнению профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвида Хеймана, к такому результату привели карантинные меры в самой провинции Хубэй, регионе с населением в 60 млн человек. Внимание госкомиссии Китая по здравоохранению сосредоточилось на противодействии завозу инфекции. Из 34 выявленных за сутки случаев заболевания 21 случай приходится на Пекин, куда прибывает больше всего людей. «Если вирус всплывет снова, он будет быстро устранен», – отмечает директор Центра глобальных медицинских наук и безопасности в Джорджтаунском университете Ребекка Кац,