В Китае впервые с начала эпидемии коронавируса число заражений упало до нуля
В Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не зарегистрированы случаи заражения на территории страны, врачам приходится иметь дело только с завозной инфекцией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные госкомиссии по здравоохранению КНР и экспертов.
За последние сутки выявлено 34 случая, но во всех случаях это завозная инфекция. В Ухане, административном центре провинции Хубэй, с которого началась вспышка СOVID-19, превратившаяся к марту в пандемию, заболеваемость за сутки нулевая. Как отмечает агентство со ссылкой на данные китайских властей, новых случаев заболевания не возникло в течение семи дней и в остальной части Китая.
По мнению профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвида Хеймана, к такому результату привели карантинные меры в самой провинции Хубэй, регионе с населением в 60 млн человек. Внимание госкомиссии Китая по здравоохранению сосредоточилось на противодействии завозу инфекции. Из 34 выявленных за сутки случаев заболевания 21 случай приходится на Пекин, куда прибывает больше всего людей. «Если вирус всплывет снова, он будет быстро устранен», – отмечает директор Центра глобальных медицинских наук и безопасности в Джорджтаунском университете Ребекка Кац,
По данным госкомиссии по здравоохранению КНР, общее количество подтвержденных с начала эпидемии в конце декабря 2019 г. случаев заболевания в материковом Китае составляет 80 928. Умерших на 19 марта – 3245. В провинции Хубэй за сутки умерли от болезни восемь человек, шестеро из них – в Ухане. Пандемией коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 охвачено 160 стран мира. Ей заболели свыше 200 000 человек, более 8000 умерли от болезни.