Цикл лекций «Больше, чем экономика». Пятая тема – о новых способах чтения и роли книг в современном мире
Современному экономисту, чтобы успешно использовать свои умения, нужно знать об устройстве мира чуть больше, чем предполагает традиционное экономическое образование. Именно этими знаниями поделятся пять экспертов из разных областей науки.
Последнюю – пятую – лекцию читает приглашенный профессор Совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ и бизнес-школы «Сколково», литературный критик, обозреватель «Медузы» Галина Юзефович. Лекция называется «Чтение в мире цифры». Сегодня вместе с привычным укладом жизни меняется и отношение к чтению: электронные и аудиокниги приходят на смену бумажным, а «список обязательной литературы» становится все более и более разнородным. Лектор рассказывает, какие изменения происходят в мире книг и как они влияют на человека. В связи с угрозой распространения коронавируса лекция проходит только в онлайн-режиме.