Цикл лекций «Больше, чем экономика». Пятая тема – о новых способах чтения и роли книг в современном мире

Последнюю – пятую – лекцию читает приглашенный профессор Совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ и бизнес-школы «Сколково», литературный критик, обозреватель «Медузы» Галина Юзефович. Лекция называется «Чтение в мире цифры». Сегодня вместе с привычным укладом жизни меняется и отношение к чтению: электронные и аудиокниги приходят на смену бумажным, а «список обязательной литературы» становится все более и более разнородным. Лектор рассказывает, какие изменения происходят в мире книг и как они влияют на человека. В связи с угрозой распространения коронавируса лекция проходит только в онлайн-режиме.