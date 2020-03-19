Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

«В этот период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах коронавируса и выражаем нашу солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью»,- сообщили организаторы. Они надеются, что фестиваль пройдет конце июня — начале июля 2020 г. Однако окончательное решение о новых датах будет озвучено позже.