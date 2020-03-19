Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса
Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter. Кинофестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая на юге Франции.
«В этот период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах коронавируса и выражаем нашу солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью»,- сообщили организаторы. Они надеются, что фестиваль пройдет конце июня — начале июля 2020 г. Однако окончательное решение о новых датах будет озвучено позже.
Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 г. и не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 гг. из-за нехватки бюджетных средств.