Жителям Израиля запретили выходить из дома из-за коронавируса
Власти Израиля ужесточили карантинные меры из-за распространения коронавируса. Гражданам запретили выходить из дома, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Он объяснил, что новые требования министерства здравоохранения страны носят обязательный характер и за их невыполнение нарушителей будут штрафовать. Срок действия запретов – ближайшие 7 дней. Покидать жилища разрешается только для приобретения еды и лекарств и тем категориям граждан, которые заняты в сфере жизнеобеспечения. Запрещено принимать дома гостей, устраивать собрания более 10 человек. В лифтах зданий разрешается ездить только по одному. Новыми требованиями минздрава для посещения закрыты пляжи, парки, торговые центры, другие публичные места и учреждения.
По данным минздрава Израиля, в стране зарегистрировано на 19 марта 677 случаев заражения. состояние шести заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) оценивается врачами как тяжелое, 12 человек выздоровели. За последний день число выявленных случаев выросло на 148. Первый случай заражения на территории страны был выявлен 27 февраля 2020 г. у гражданина, вернувшегося из Италии.
Вспышка пандемии COVID-19 началась в конце прошлого года в Китае и охватила около 150 стран по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире заразилось более 207 000 человек, более 8600 умерли. В России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве – 98.