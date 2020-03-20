Жителям Израиля запретили выходить из дома из-за коронавируса

Он объяснил, что новые требования министерства здравоохранения страны носят обязательный характер и за их невыполнение нарушителей будут штрафовать. Срок действия запретов – ближайшие 7 дней. Покидать жилища разрешается только для приобретения еды и лекарств и тем категориям граждан, которые заняты в сфере жизнеобеспечения. Запрещено принимать дома гостей, устраивать собрания более 10 человек. В лифтах зданий разрешается ездить только по одному. Новыми требованиями минздрава для посещения закрыты пляжи, парки, торговые центры, другие публичные места и учреждения.