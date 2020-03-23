Абэ заявил о возможном переносе Олимпиады из-за коронавируса

Он отметил, что если Игры невозможно будет провести в полном формате, то возможен их перенос. «Мы должны в первую очередь подумать о спортсменах, и не исключено, что нам придется принять решение о переносе», – сказал Абэ. Он добавил, что Япония разделяет позицию МОКа о том, что полная отмена Игр не планируется.