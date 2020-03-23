Абэ заявил о возможном переносе Олимпиады из-за коронавируса
Окончательное решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), но вопрос об их отмене не стоит. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте страны.
Он отметил, что если Игры невозможно будет провести в полном формате, то возможен их перенос. «Мы должны в первую очередь подумать о спортсменах, и не исключено, что нам придется принять решение о переносе», – сказал Абэ. Он добавил, что Япония разделяет позицию МОКа о том, что полная отмена Игр не планируется.
Президент МОКа Томас Бах ранее заявил, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 г. в Токио будет принято через четыре недели. Возможность проведения Олимпиады-2020 без зрителей обсуждала Всемирная организация здравоохранения. Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа. В Японии подтвержден 1101 случай заражения COVID-19, еще 712 человек заболели на круизном судне Diamond Princess. Умерли от болезни 49 человек.
Пандемия коронавирусной инфекции нового типа началась в конце 2019 г. в Китае и охватила более 150 стран мира. В мире заразились около 300 000 человек, зафиксировано почти 13 000 смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.