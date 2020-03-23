В Москве еще одну пациентку вылечили от коронавируса

По словам вице-мэра, 16-летняя пациентка выписана из инфекционной клинической больницы № 1. «Таким образом, сейчас в Москве выздоровело уже 9 пациентов. Это хорошая динамика», – отметила Ракова. Вместе со своей семьей девушка недавно вернулась из Италии. В инфекционную клиническую больницу № 1 с ней была госпитализирована и ее мать. Врачи диагностировали у девушки коронавирус, однако у матери диагноз не подтвердился, и вскоре после пребывания в клинике на карантине женщину выписали.