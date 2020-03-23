В Москве еще одну пациентку вылечили от коронавируса
В Москве еще одну пациентку вылечили от коронавирусной инфекции. Ее выписали из больницы после полного выздоровления, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, 16-летняя пациентка выписана из инфекционной клинической больницы № 1. «Таким образом, сейчас в Москве выздоровело уже 9 пациентов. Это хорошая динамика», – отметила Ракова. Вместе со своей семьей девушка недавно вернулась из Италии. В инфекционную клиническую больницу № 1 с ней была госпитализирована и ее мать. Врачи диагностировали у девушки коронавирус, однако у матери диагноз не подтвердился, и вскоре после пребывания в клинике на карантине женщину выписали.
Состояние пациентки было удовлетворительное, течение заболевания было легким. В результате анализы показали полное отсутствие коронавирусной инфекции в организме. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и очень благодарна врачам за помощь. В настоящее время отец девушки также находится под наблюдением врачей в медицинском центре в Коммунарке. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, осложнений нет.
Первый выздоровевший пациент был выписан из инфекционной больницы 7 марта. Всего в Москве вылечили восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировано 367 случаев заболевания COVID-19, 191 из них – в Москве. Это самое большое количество случаев заражения из всех российских регионов.