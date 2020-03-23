В Москве поменяют методику определения диагноза COVID-19
В Москве изменили методику официального подтверждения коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Анализы, которые уже показали положительный результат в лабораториях в Москве, не будут отправлять на перепроверку в научный центр Роспотребнадзора «Вектор» в Новосибирске.
Если первый тест подтверждает, что человек заражен коронавирусом, то он уже будет получать необходимое лечение, объяснили в оперативном штабе. Повторные анализы для московских пациентов будут также проводить в Москве, а не в новосибирском «Векторе».
К настоящему времени в России отмечено 438 заболевших, число заболевших за сутки увеличилось на 71. Все больные, которым поставили диагноз в течение суток, находятся в Москве, диагнозы им ставили по новой методике, отметил штаб. Под медицинским наблюдением в России остаются 52 747 человек, добавили в федеральном оперативном штабе.