Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Москве поменяют методику определения диагноза COVID-19

Ведомости

В Москве изменили методику официального подтверждения коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Анализы, которые уже показали положительный результат в лабораториях в Москве, не будут отправлять на перепроверку в научный центр Роспотребнадзора «Вектор» в Новосибирске.

Если первый тест подтверждает, что человек заражен коронавирусом, то он уже будет получать необходимое лечение, объяснили в оперативном штабе. Повторные анализы для московских пациентов будут также проводить в Москве, а не в новосибирском «Векторе».

К настоящему времени в России отмечено 438 заболевших, число заболевших за сутки увеличилось на 71. Все больные, которым поставили диагноз в течение суток, находятся в Москве, диагнозы им ставили по новой методике, отметил штаб. Под медицинским наблюдением в России остаются 52 747 человек, добавили в федеральном оперативном штабе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её