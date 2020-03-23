В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

По данным RTGG, 35-летняя россиянка А. Г. опубликовала в Facebook сведения о том, что в Черногории коронавирусом нового типа заразились 1000 человек, уже шесть из них умерли. В публикации задержанной также утверждается, что Черногорию ожидает сценарий эпидемии хуже, чем в Италии. В ближайшее время гражданка России предстанет перед прокурором в городе Котор, передает черногорский телеканал.