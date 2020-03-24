Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

Обращаясь к гражданам страны, он призвал их «оставаться дома». «Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов», — сказал Джонсон. С 23 марта покидать дома можно только для покупок предметов первой необходимости, ежедневных физических упражнений и медицинских нужд.