Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил в эфире BBC британский премьер-министр Борис Джонсон 23 марта.
Обращаясь к гражданам страны, он призвал их «оставаться дома». «Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов», — сказал Джонсон. С 23 марта покидать дома можно только для покупок предметов первой необходимости, ежедневных физических упражнений и медицинских нужд.
Магазины закрываются, а собрания в общественных местах более чем двух человек, которые не живут вместе, запрещены. Полиция получила полномочия наказывать нарушителей запретов штрафами, а собрания разгонять, сказал Джонсон в телевизионном обращении с Даунинг-стрит. С 20 марта правительство Великобритании ввело временный запрет на работу пабов, ресторанов, спортзалов, кинотеатров и других общественных учреждений, 18 марта были закрыты государственные школы.
Число умерших от COVID-19 в Великобритании достигло 335 человек. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зараженных коронавирусом превысило 300 000, скончались более 14 500. В России количество заболевших достигло 438.