В Приморском крае подтвердили заражение коронавирусом у двух человек
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.
В сообщении пресс-службы говорится, что оба пациента с COVID-19 вернулись из зарубежных поездок. Они находят в инфекционной больнице под наблюдением врачей. В соседнем с Приморьем Хабаровском крае — четыре заболевших коронавирусной инфекцией. Все они находятся на лечении в инфекционном отделении хабаровской больницы №10 и заболели после поездок за границу. Саму больницу краевые власти решили на время эпидемии переоборудовать под прием заболевших COVID-19, пациенты с другими диагнозами переводятся в другие клиники в Хабаровске.
В соседнем с Приморьем Хабаровском крае — четыре заболевших коронавирусной инфекцией. Все они находятся на лечении в инфекционном отделении хабаровской больницы №10 и заболели после поездок за границу. Саму больницу краевые власти решили на время эпидемии переоборудовать под прием заболевших COVID-19, пациенты с другими диагнозами переводятся в другие клиники в Хабаровске.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ на 23 марта, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. Пандемией охвачено более 150 стран. В России — 438 случаев заболевания, 17 человек — выздоровели. Наибольшее количество случаев — в Москве.