В Приморском крае подтвердили заражение коронавирусом у двух человек

В сообщении пресс-службы говорится, что оба пациента с COVID-19 вернулись из зарубежных поездок. Они находят в инфекционной больнице под наблюдением врачей. В соседнем с Приморьем Хабаровском крае — четыре заболевших коронавирусной инфекцией. Все они находятся на лечении в инфекционном отделении хабаровской больницы №10 и заболели после поездок за границу. Саму больницу краевые власти решили на время эпидемии переоборудовать под прием заболевших COVID-19, пациенты с другими диагнозами переводятся в другие клиники в Хабаровске.