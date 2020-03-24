Власти Китая отменят карантин в провинции Хубэй

Для контроля за здоровьем жителей, въезжающих в провинцию или выезжающих за ее пределы, будет использоваться «код здоровья», генерируемый программой для мобильного телефона на основе данных о перемещении и контактах. Такая система уже использовалась для контроля за передвижением жителей Хубэя внутри провинции. Пересекать границу провинции смогут только люди с кодом зеленого цвета. Жители Хубэя, которые хотят посетить другие провинции, должны будут дополнительно пройти экспресс-тест на коронавирус, отмечают в штабе.