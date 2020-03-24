ФСБ задержала группу продавцов банковских карт

Сотрудники органов во время задержания изъяли более $1 млн и 3 млн руб., а также оружие, наркотики, золотые слитки и серверы, на которых располагались мошеннические сайты. Оборудование для хостинга сайтов было «ликвидировано», указано в заявлении. ФСБ заявляет, что в числе изъятого имущества были поддельные документы, в том числе фиктивные российские паспорта и документы правоохранительных органов.