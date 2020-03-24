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ФСБ задержала группу продавцов банковских карт

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала более 30 человек из нескольких регионов, которым вменяется продажа краденых данных банковских карт, сообщает ФСБ. Члены группы были задержаны в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Крыму и Севастополе, Северной Осетии, Калужской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях.

Группа создала более 90 интернет-магазинов, на которых злоумышленники могли купить данные чужих банковских карт, сообщает ФСБ. Компрометированными оказались карты как российских, так и зарубежных банков, в том числе кредитные карты. В числе задержанных есть граждане Украины и Литвы, 25 задержанным предъявили обвинения по статье Уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей, они заключены под стражу.

Сотрудники органов во время задержания изъяли более $1 млн и 3 млн руб., а также оружие, наркотики, золотые слитки и серверы, на которых располагались мошеннические сайты. Оборудование для хостинга сайтов было «ликвидировано», указано в заявлении. ФСБ заявляет, что в числе изъятого имущества были поддельные документы, в том числе фиктивные российские паспорта и документы правоохранительных органов.

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