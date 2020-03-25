В Москве лечить от коронавируса будут на дому при легкой форме заболевания

В документе отмечается, что обязательной госпитализации подлежат зараженные коронавирусом с тяжелой клинической картиной и пациенты из групп риска: беременные женщины, люди старше б5 лет, те, кто имеет хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Документ обязывает лиц с легким течением заболевания или без его симптомов сдавать биоматериалы, фотографироваться и вставать на активное наблюдение в поликлинику и не покидать помещения всех совместно проживающих в них.