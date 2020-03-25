В Москве лечить от коронавируса будут на дому при легкой форме заболевания
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому при легком течении заболевания и их дистанционное консультирование. Приказ об алгоритмах оказания медицинской помощи пациентам на дому подписал министр правительства Москва, руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Новые правила работы с пациентами действуют с 23 по 30 марта. Ими предусматриваются и действия медицинских работников при осмотре пациентов на дому и алгоритм лечения пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении на сайте департамента. Медицинским организациям предписывается назначит ответственных за передачу данных о заболевших и техническое обеспечение телемедицинских консультаций пациентов на дому.
В документе отмечается, что обязательной госпитализации подлежат зараженные коронавирусом с тяжелой клинической картиной и пациенты из групп риска: беременные женщины, люди старше б5 лет, те, кто имеет хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Документ обязывает лиц с легким течением заболевания или без его симптомов сдавать биоматериалы, фотографироваться и вставать на активное наблюдение в поликлинику и не покидать помещения всех совместно проживающих в них.
В России заболевание COVID-19 выявлено у 495 человек в 14 регионах страны, сообщает оперативный штаб. По числу заболевших коронавирусом среди российских регионов лидируют Москва (290 случаев), Московская область (35 случаев) и Санкт-Петербург (21 случай). По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается почти 373 000 случаев заражения коронавирусом в 194 странах. Из них более 16 000 случаев с летальным исходом.