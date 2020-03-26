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ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Ведомости

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД. В частности, будет минимизировано личное общение сотрудников ГИБДД с гражданами во время предоставления госуслуг, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Участникам дорожного движения, которым необходимо явиться в подразделения Госавтоинспекции для оформления ДТП, будет назначаться конкретная дата и время, при этом сам прием будет проходить в специальном помещении.

МВД также рекомендовало подразделениям ГИБДД не наказывать граждан за нарушение сроков регистрации автомобилей. Услуги по регистрации автомобилей, сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 182 до 658 человек, сообщил ранее оперативный штаб.

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