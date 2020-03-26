ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД. В частности, будет минимизировано личное общение сотрудников ГИБДД с гражданами во время предоставления госуслуг, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.