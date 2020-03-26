Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

25 марта в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Согласно законопроекту при массовом заболевании нарушителям грозит штраф от 500 000 до 1 млн руб., в случае смерти человека – до 2 млн руб., а при смерти двух и более лиц – лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас при массовом заражении людей предусмотрен штраф до 80 000 руб. или ограничение свободы на срок до года. Если нарушение привело к смерти человека, наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.