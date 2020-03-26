Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД. Соблюдение карантина полиция проверяет совместно с представителями Роспотребнадзора. В первую очередь проверки касаются вернувшихся в Россию из-за рубежа.
25 марта в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Согласно законопроекту при массовом заболевании нарушителям грозит штраф от 500 000 до 1 млн руб., в случае смерти человека – до 2 млн руб., а при смерти двух и более лиц – лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас при массовом заражении людей предусмотрен штраф до 80 000 руб. или ограничение свободы на срок до года. Если нарушение привело к смерти человека, наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Согласно данным оперативного штаба на 26 марта, коронавирус подтвержден у 658 человек. Больше всего заболевших в Москве – более 400. Кроме Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). 29 человек выздоровели.