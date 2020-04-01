«Коммерсантъ» узнал о квотах на вывоз 35 тысяч россиян на родину

В Росавиации изданию уточнили, что 31 марта планировалось доставить на родину 1947 человек, из них 535 — в регионы. Авиакомпания «Якутия» доставила во Владивосток с Филиппин 170 человек, S7 — 202 человека из Вьетнама в Новосибирск, 163 человека из Таиланда в Иркутск. «Аэрофлот» планировал вывезти из Таиланда в Москву 402 человека, из Денпасара — 417 человек. «Россия» привезет из Гоа 133 человека, Azur Air из Канкуна — 460 человек. На 1 апреля запланированы шесть рейсов из Индии, Туниса, Таиланда, четыре из них — во Владивосток, Красноярск, Новосибирск и Иркутск. Россиян надо вывезти также из Катара, Италии, Великобритании, Танзании, Шри-Ланки и других государств.