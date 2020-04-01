«Коммерсантъ» узнал о квотах на вывоз 35 тысяч россиян на родину
Правительство России перешло на ручное управление квотами для возвращения около 35 тысяч россиян из-за границы. С 31 марта по предложению Роспотребнадзора на возврат россиян установили лимит: 500 человек в сутки для московского «Шереметьево», 200 — для региональных аэропортов, пишет «Коммерсантъ» со ссылками на собеседников в Росавиации и МИДе.
Как рассказали газете в Министерстве иностранных дел (МИД), квоты осложнили, а местами парализовали процесс возвращения в Россию. Самыми сложными для возврата в МИДе назвали Таиланд (более 20 тыс. соотечественников), Индию (более 5 тыс.) и Индонезию (5 тыс.). Как сообщил источник газеты в Росавиации, квоты не отменят, но ситуацией с вывозом будет управлять в ручном режиме.
В Росавиации изданию уточнили, что 31 марта планировалось доставить на родину 1947 человек, из них 535 — в регионы. Авиакомпания «Якутия» доставила во Владивосток с Филиппин 170 человек, S7 — 202 человека из Вьетнама в Новосибирск, 163 человека из Таиланда в Иркутск. «Аэрофлот» планировал вывезти из Таиланда в Москву 402 человека, из Денпасара — 417 человек. «Россия» привезет из Гоа 133 человека, Azur Air из Канкуна — 460 человек. На 1 апреля запланированы шесть рейсов из Индии, Туниса, Таиланда, четыре из них — во Владивосток, Красноярск, Новосибирск и Иркутск. Россиян надо вывезти также из Катара, Италии, Великобритании, Танзании, Шри-Ланки и других государств.
Как пишет газета, около 400 россиян застряли на транзите в аэропорту Дохи, большинство пытается вернуться с Бали. В аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке около 100 человек ждут вылета в Россию. Возможность улететь из Нью-Йорка «Аэрофлотом» появится только 2 апреля. Около 400 россиян застряли в Латинской Америке. 1 апреля в Бразилию и Перу вылетит борт Azur Air, который заберет 150 человек из Рио-де-Жанейро и 299 человек из Лимы. Аэропорт острова Пхукет в Таиланде будет полностью закрыт с 10 по 30 апреля.