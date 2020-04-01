Роспотребнадзор предписал держать дистанцию друг от друга не менее метра

30 марта в Москве введен режим всеобщей самоизоляции, который ограничивает передвижение жителей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой (не дальше 100 м от дома) или для того чтобы вынести мусор. Аналогичные меры действуют в Подмосковье и других регионах России.