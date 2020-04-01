Роспотребнадзор предписал держать дистанцию друг от друга не менее метра
При нахождении в общественных местах, включая транспорт (за исключением поездок на такси), россиянам следует соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра, говорится в постановлении Роспотребнадзора о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга. В магазинах и аптеках столицы для соблюдения дистанции между посетителями появилась специальная разметка.
30 марта в Москве введен режим всеобщей самоизоляции, который ограничивает передвижение жителей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой (не дальше 100 м от дома) или для того чтобы вынести мусор. Аналогичные меры действуют в Подмосковье и других регионах России.
По данным оперативного штаба на 31 марта, в России было зафиксировано 2337 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Зафиксировано 17 смертей пациентов с коронавирусом, 121 заболевший выздоровел. Больше всего заразившихся в Москве: 1613.