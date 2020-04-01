В Москве отложили на 2,5 месяца открытие летних веранд

В режиме повышенной готовности, введенном в столице из-за коронавируса, рестораны и заведения общественного питания в городе закрыты до 5 апреля. Они могут работать только на доставку и вынос. Продлевать ограничения после 5 апреля или нет, власти будут решать в зависимости от ситуации с коронавирусом, но увеличивать количество посадочных мест в общепите точно не считают нужным, пояснил Собянин.