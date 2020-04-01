Россиян на карантине обяжут заполнять электронный журнал о самочувствии

Тесты на коронавирус, по словам премьера, сегодня проводят 95 лабораторий Роспотребнадзора по всей России. Кроме того, к этой работе подключены 193 медицинские организации, а также коммерческие лаборатории. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России исследуется около 36 000 анализов на коронавирусную инфекцию, отметил премьер.