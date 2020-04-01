Россиян на карантине обяжут заполнять электронный журнал о самочувствии
Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусной инфекции COVID-19, должны будут заполнять электронный журнал о своем самочувствии на едином портале госуслуг, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Аналогичным образом находящиеся на карантине будут подтверждать свое присутствие дома.
Тесты на коронавирус, по словам премьера, сегодня проводят 95 лабораторий Роспотребнадзора по всей России. Кроме того, к этой работе подключены 193 медицинские организации, а также коммерческие лаборатории. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России исследуется около 36 000 анализов на коронавирусную инфекцию, отметил премьер.
31 марта Мишустин поручил Минкомсвязи и другим ведомствам запустить на госуслугах сервис для заполнения данных о вернувшихся в Россию из-за границы. Россияне должны будут указывать место своего проживания на время самоизоляции или карантина. После этого власти будут отслеживать, находятся ли заполнившие форму по указанному адресу.
По данным оперативного штаба на 1 апреля, за последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 2777. Больше всего заболевших в Москве: вирус обнаружили у 1880 человек.