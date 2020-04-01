Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года
Из-за пандемии коронавируса Уимблдонский теннисный турнир в 2020 г. не состоится, об этом сообщается на официальном портале соревнований. 134-й Уимблдон пройдет в период с 28 июня по 11 июля 2021 г., отмечается в сообщении.
Уимблдон – международный теннисный турнир, один из четырех турниров Большого шлема – проводится с 1877 г. на травяных кортах в Великобритании. В прошлом веке турнир не проводился в военное время. Первый после Второй мировой войны Уимблдон состоялся в 1946 г., и с тех пор соревнования проходили регулярно каждый год.
Согласно последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире больны более 823 000 человек в 205 странах, свыше 40 000 скончались. В Британии, где проводятся игры Уимблдона, заразились более 25 000 человек, умерли 1789.
В России зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека скончались.