Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года

Уимблдон – международный теннисный турнир, один из четырех турниров Большого шлема – проводится с 1877 г. на травяных кортах в Великобритании. В прошлом веке турнир не проводился в военное время. Первый после Второй мировой войны Уимблдон состоялся в 1946 г., и с тех пор соревнования проходили регулярно каждый год.