Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Поправки также устанавливают ответственность для предприятий, которые остаются открытыми для посетителей, несмотря на особый режим. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 30 000 до 40 000 руб., для юридических – от 200 000 до 300 000 руб. При повторном нарушении штрафы могут быть увеличены до 50 000 и 500 000 руб. соответственно. Закон действует только в случае, если ответственность за нарушение не предусмотрена федеральным КоАП или Уголовным кодексом.