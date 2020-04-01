Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) города предусматривают штраф в 4000 руб. для москвичей, не соблюдающих режим. Штраф может быть увеличен до 5000 руб., если человек нарушил режим повторно или покинул дом на транспорте.
Поправки также устанавливают ответственность для предприятий, которые остаются открытыми для посетителей, несмотря на особый режим. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 30 000 до 40 000 руб., для юридических – от 200 000 до 300 000 руб. При повторном нарушении штрафы могут быть увеличены до 50 000 и 500 000 руб. соответственно. Закон действует только в случае, если ответственность за нарушение не предусмотрена федеральным КоАП или Уголовным кодексом.
Для того чтобы принять поправки, Мосгордума собралась на внеочередное заседание. В зале присутствовал 31 депутат из 45, которые уже получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. Остальные ждут результатов анализа, передает «Интерфакс» слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
В России к 1 апреля было обнаружено 2777 случаев заболевания коронавирусом, 1880 из них – в Москве, сообщал оперативный штаб по данным на 10.55 мск. С 30 марта жителям запрещается выходить из дома без особой надобности. Покидать дом или квартиру можно только для того, чтобы пойти на работу, купить продукты или лекарства, получить неотложную медицинскую помощь, выкинуть мусор или выгулять собаку.