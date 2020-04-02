Застрявшим в шенгенской зоне россиянам продлят визы

Россиянам, которые не успели покинуть шенгенскую зону до закрытия границ из-за пандемии коронавируса, могут продлить визы на срок до 90 дней, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости». Для этого нужно обратиться в миграционную службу страны пребывания, никаких штрафов и санкций в будущем за просрочку визы не будет, пояснил посол.