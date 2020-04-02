Застрявшим в шенгенской зоне россиянам продлят визы
Россиянам, которые не успели покинуть шенгенскую зону до закрытия границ из-за пандемии коронавируса, могут продлить визы на срок до 90 дней, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости». Для этого нужно обратиться в миграционную службу страны пребывания, никаких штрафов и санкций в будущем за просрочку визы не будет, пояснил посол.
Эрдерер отметил, что большинство россиян пытаются воспользоваться рейсами, организованными государством и «Аэрофлотом» для возвращения их на родину. «Те, кто хотел уехать до истечения срока визы, уже сделали это», – сказал он.
Руководство ЕС 16 марта объявило о частичном запрете на въезд в шенгенскую зону на 30 дней. Ряд европейских стран объявили о приостановке выдачи шенгенских виз. Прием документов прекратили консульства Италии, Испании и Франции и все визовые центры Польши, Хорватии, Болгарии, Мальты, Бельгии. Швейцария также заявила о приостановке выдачи виз на три месяца.