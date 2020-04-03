Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
Если жители Ивановской области будут сдавать жилье людям, распространяющим коронавирус, им может грозить уголовное наказание, отметил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. По сообщению областного правительства, он особо не рекомендует сдавать жилье приезжим из Москвы, так как эпидемиологическая обстановка в столице «намного хуже».
«Я вам не рекомендую сдавать им жилье. Напоминаю, что действие 236-й статьи Уголовного кодекса никто не отменял. Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас»
Статья, о которой говорил Фокин, устанавливает уголовную ответственность за нарушение эпидемиологических правил. 1 апреля президент Владимир Путин утвердил поправки, которые ужесточают наказание. Максимальный штраф при создании угрозы вреда здоровью был увеличен до 700 000 руб., а в случае смерти – до 2 млн руб. Поправки также допускают лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Правительство Ивановской области постановило ограничить работу гостиниц – они смогут принимать только тех, кто приехал в регион по работе.
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149. Ранее, 30 марта, губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил вести учет всех, кто приехал из Москвы на время нерабочих дней. «Мы не можем этого запретить, но держать на контроле всем этих граждан надо», – передавал ТАСС его слова.