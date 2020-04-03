Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

Статья, о которой говорил Фокин, устанавливает уголовную ответственность за нарушение эпидемиологических правил. 1 апреля президент Владимир Путин утвердил поправки, которые ужесточают наказание. Максимальный штраф при создании угрозы вреда здоровью был увеличен до 700 000 руб., а в случае смерти – до 2 млн руб. Поправки также допускают лишение свободы на срок от двух до пяти лет.