От коронавируса умер двукратный обладатель «Грэмми» кантри-певец Джон Прайн
Двукратный лауреат премии «Грэмми», американский фолк- и кантри-певец и композитор Джон Прайн умер 7 апреля от последствий коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на семью Прайна пишет Rolling Stone.
Как сообщает издание, Джон Прайн, который в течение 50 лет писал песни о повседневной жизни рабочих людей, умер во вторник в медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле. Ему было 73 года. Классика американского фолка и кантри госпитализировали 26 марта и поместили в реанимацию. Он и его жена и менеджер Фиона вернулись с вирусом из европейского тура. 28 марта Прайна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его жена к 6 апреля вылечилась от инфекции.
Песни Прайна восхищали Боба Дилана, Криса Кристоферсона и других своей способностью передавать самые обычные переживания, пишет RolLing Stone. Так, Прайн создал многие свои песни от имени почтальона из Мейвуда (штат Иллинойс). Он сам им и работал в возрасте 23 лет, после службы в армии. Играть на гитаре Прайн научился у старшего брата. «Материал Прайна – это чистый прустовский экзистенциализм», – сказал Боб Дилан в 2009 г.
Прайн был двукратным лауреатом премии «Грэмми» – в номинации «Лучший современный фолк-альбом» – и лауреатом премии литературного мастерства Pen New England Song Lyrics of Literary Excellence Award. Последняя также присуждалась Леонарду Коэну и Чаку Берри. В 2015 г. он стал членом Зала славы «Грэмми».