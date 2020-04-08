От коронавируса умер двукратный обладатель «Грэмми» кантри-певец Джон Прайн

Как сообщает издание, Джон Прайн, который в течение 50 лет писал песни о повседневной жизни рабочих людей, умер во вторник в медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле. Ему было 73 года. Классика американского фолка и кантри госпитализировали 26 марта и поместили в реанимацию. Он и его жена и менеджер Фиона вернулись с вирусом из европейского тура. 28 марта Прайна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его жена к 6 апреля вылечилась от инфекции.