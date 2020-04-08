В Белоруссии нашли коронавирус у 15 специалистов из «Росатома»

Всем прибывшим на строительную площадку Белорусской АЭС обязательно делается тест на коронавирусную инфекцию, рассказал директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. В здании, где проживали заболевшие специалисты, совместно с МЧС Белоруссии провели дезинфекцию, отмечается в сообщении «Росатома».