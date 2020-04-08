В Белоруссии нашли коронавирус у 15 специалистов из «Росатома»
Пятнадцать сотрудников трех субподрядных организаций «Росатома», приехавших в Белоруссию на строительство БелАЭС, госпитализированы с заражением коронавирусом, говорится в сообщении инжинирингового дивизиона госкорпорации. Заболевшие COVID-19 изолированы в больнице Гродненской области.
Всем прибывшим на строительную площадку Белорусской АЭС обязательно делается тест на коронавирусную инфекцию, рассказал директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. В здании, где проживали заболевшие специалисты, совместно с МЧС Белоруссии провели дезинфекцию, отмечается в сообщении «Росатома».
Все заболевшие специалисты – граждане России, ранее сообщила газета «Гродненская правда» со ссылкой на заместителя главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александра Руфкина. Заражение коронавирусом выявлено в Островце Гродненской области, по данным издания.
В Белоруссии, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились всего 1066 человек, умерли 13 инфицированных. Общее число заболевших COVID-19 в мире превышает 1,4 млн человек.