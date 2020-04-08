Собянин объяснил москвичам продолжение работ по благоустройству

В 2020 г. московское ГБУ «Автомобильные дороги» готово потратить более 16 млрд руб. на гранитные бордюры, на план-график закупок обратила внимание «Медуза». В марте мэрия Москвы подписала контракт на закупку бетонных бордюров на 3,2 млрд руб., издание называет это рекордной закупкой среди подобных. Источник «Медузы» в мэрии сказал, что крупными закупками власти рассчитывают удержать цены на уровне 2020 г., а контракты рассчитаны на три года.